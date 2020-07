Zaia: "Se riparte il contagio, colpe anche del governo"

(Fotogramma)

"Dopo l'ultimo decreto chi scappa dalla quarantena non commette più un reato. Visto che non siamo tutti disciplinati come giapponesi e che aleggia sul Covid una certa aria complottista e negazionista, chiedo che il Governo si dia una mossa. Delle due, l'una: o l'isolamento fiduciario è una passeggiata o siamo seri e allora bisogna fare delle scelte forti". Lo dice il governatore del Veneto, Luca Zaia, a La Stampa.

Conte ha sbagliato? "Sì ma è un errore facilmente rimediabile" e inoltre, sottolinea, bisogna anche "chiarire le regole per chi rientra dall'estero. Chi si sposta per lavoro non può restare nell'incertezza". Zaia conclude: "Un decreto si può fare alla velocità della luce. Visto però che stiamo ancora aspettando quello che fissa la data delle elezioni regionali, direi che la luce del Governo viaggia molto lentamente...".