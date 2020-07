Zingaretti: "Bene Orlando, c'è chi piccona da salotto"

Nicola Zingaretti (Fotogramma)

"Grazie ad Andrea Orlando che ha detto la verità. E anche se c'è chi si diverte a criticare solo noi e non la destra, noi non arretriamo". Lo sottolinea il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in merito al tweet di Orlando sui dem che sarebbero pari alla Lega se non avessero subito scissioni e che ha scatenato diversi botta e risposta via social.

"Andiamo avanti - continua Zingaretti - insieme a elettori, militanti, amministratori e dirigenti grazie ai quali il Pd è più forte, un partito pluralista unito, unitario, casa dei riformisti italiani. Insostituibile pilastro di qualsiasi ipotesi alternativa alle destre. Qualcuno aveva altri obiettivi e continua a picconare dal salotto di casa con i tweet, ma hanno fallito e continueremo a combattere con la nostra gente non per 'parlare' di cambiamento ma per realizzarlo. Ora lavoro e scuola. Prima l'Italia e prima le persone".

"P.s. Andrea ha ragione anche su un altro punto - conclude -: solo il delirio di alcuni può esaltare la degenerazione delle divisioni, litigi e scissioni patologia della nostra storia. Uniti si vince".