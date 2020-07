Delrio: "Pd non ha interesse a cambiare maggioranze"

Fotogramma

"Per il Pd conta il fatto di dare risposte efficaci, come ha detto Zingaretti, tutte le sollecitazioni sono costruttive". Così Graziano Delrio, a Radio 24, risponde a una domanda sulla maggioranza e le sue fibrillazioni. "Non ci interessa di cambiare maggioranze", assicura.

"Cerchiamo un'alleanza sempre più forte con i 5Stelle - assicura - anche alle regionali, se dici che vuoi la svolta verde, se dici che è ora questa la priorità, non più i migranti, si devono trovare convergenze su questi temi", conclude il capogruppo dem alla Camera.