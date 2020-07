Giulio Berruti: "Amo Maria Elena Boschi, siamo una coppia"

(Fotogramma/Ipa)

"Io sono una persona molto riservata e credo che la propria vita privata vada tutelata e custodita gelosamente e quindi, io evito di parlare di cose che non riguardano direttamente me. Comunque sì, sono innamorato. Siamo una bellissima coppia". Parla così della sua relazione con la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, l'attore Giulio Berruti nella puntata di 'C'è tempo per...', programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai1.