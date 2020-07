Lega, 50mila nuove tessere e mezzo milione di firme

(Fotogramma)

"Oltre 50mila nuove tessere della Lega in un fine settimana: sono i numeri fatti registrare dalla mobilitazione di sabato 4 luglio e domenica 5 luglio 2020, con 2mila gazebo da Nord a Sud. L’occasione è servita anche per raccogliere firme a sostegno di tre Stop: alle cartelle di Equitalia, al ritorno dei vitalizi e alla sanatoria degli immigrati clandestini. In tutto, la Lega ha raccolto mezzo milione di firme tra le adesioni ai gazebo e quelle online al sito legaonline.it.

"Un risultato straordinario - è il commento del leader della Lega Matteo Salvini - Siamo pronti a confermare le buone idee della Lega e di tutto il centrodestra quando il governo avrà la bontà di ascoltarci. Le nostre proposte: Modello Genova per le infrastrutture, azzeramento del codice degli appalti, porti chiusi, rottamazione delle cartelle di Equitalia, Flat tax per famiglie e imprese. Sulla cassa integrazione, Conte non ci ha ascoltati e troppi italiani hanno ricevuto l’assegno in ritardo o lo stanno ancora aspettando".