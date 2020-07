Salvini: "Bonus vacanze una boiata"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"In bocca a lupo a voi e buone vacanze, che vi fate grazie al vostro lavoro e non grazie al bonus vacanze che è una boiata che non serve a nessuno". Così il leader della Lega Matteo Salvini in visita a Forte dei Marmi con Susanna Ceccardi, candidata leghista alla guida della Regione Toscana.

"Anche questa settimana saremo in Parlamento a fare battaglia, e se vogliono tornare alla legge Fornero devono passare sui nostri corpi", ha detto ancora Salvini che domani proseguirà il suo viaggio in Toscana: "Sarò a Montecatini, Arezzo, Massa, Firenze. Non potevamo non fermarci a Forte dei Marmi nella bella Versilia. La protagonista delle prossime settimane sarà Susanna che ha fatto bene il sindaco e se uno fa bene il sindaco fa bene anche il governatore".