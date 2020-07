Dl Rilancio, governo pone questione fiducia alla Camera

(Fotogramma)

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto la questione di fiducia a nome del governo in aula alla Camera sul dl Rilancio. "Questione di fiducia sul Decreto Rilancio, dichiarazioni di voto domani dalle 17, appello nominale a partire dalle 18.30; giovedì votazione finale sul testo #Capigruppo #OpenCamera". Si legge nell'account Twitter della Camera. Domani a partire dalle 17 dichiarazioni di voto sulla fiducia e dalle 18,30 partirà la chiama. Al termine illustrazione Odg e pareri governo. Mentre giovedì dalle 9 alle 12 ci saranno le votazione degli odg e dalle 12 alle 14 le dichiarazioni di voto finale in diretta tv. E' quanto stabilito dalla capigruppo di Montecitorio.