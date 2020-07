Dl Rilancio, manca la relazione tecnica: alla Camera slittano i lavori

Fotogramma

Il relatore Fabio Melilli ha appena chiesto la sospensione della discussione in Aula, relativa al dl rilancio. Una richiesta motivata con la necessità di avere il documento della ragioneria, la relazione tecnica, ancora non arrivato alla Camera. Ettore Rosato, facente funzioni di presidente ha dato la parola alle opposizioni, con Garavaglia (Lega), Trancassini (Fdi) e Giacomoni (Fi). Dopodiché ha sospeso la seduta.

"Siamo in attesa di un perfezionamento del parere della RgS", ha detto il dem Melilli: "Il rinvio in commissione Bilancio - ha spiegato - si fa su una precisa serie di provvedimenti, per questo chiediamo altro tempo prima di poter procedere con i lavori". Richiesta accordata: si riprende alle 11