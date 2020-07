Salvini: "Basta con clandestini che rompono le palle"

Afp

"Uno può essere bianco, nero, rosso, giallo, verde, importante è che siano persone per bene, quelli che non voglio più sono i clandestini che rompono le palle". Così Matteo Salvini, parlando in piazza a Massa, in compagnia di Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra in Toscana, per le regionali. "Noi vogliamo i turisti che pagano, non pagare gli immigrati", conclude Salvini.