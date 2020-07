Salvini: "20 luglio da 'bollino rosso' per le tasse"

(Fotogramma)

"Al governo abbiamo dei folli irresponsabili. Anziché spostare le scadenze almeno al 30 settembre e rateizzarlo, come da nostra proposta, per venire incontro alle imprese senza lavoro e senza liquidità, arriva un 20 luglio da bollino rosso, pieno di scadenze: Irpef, Ires Inps e Iva ... non riesci a pagare le tasse? Colpa tua, e giù 'sanzioni'. Una vergogna". Lo scrive su Facebook Matteo Salvini.

"L'anno scorso grazie alla Lega queste scadenze fiscali vennero spostate a settembre: perché non è possibile farlo anche quest'anno? E che cosa costerebbe spostare gli acconti sulle tasse del 2021 all'anno prossimo? Volere è potere, ma questo governo detesta le aziende e il lavoro autonomo e tutti i loro dipendenti!", conclude il leader della Lega.