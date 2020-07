Semplificazioni, l'elenco delle opere da realizzare

Fotogramma

''Ieri al Cdm abbiamo approvato anche l'elenco di 130 opere strategiche 'Italia Veloce', individuate specificamente dal Mit. A queste aggiungiamo pure le per Cortina e di competenza di altri ministeri. Andremo a realizzare speditamente alcune di questo opere. Ora vi dò un brevissimo elenco: Alta Velocità di rete Salerno Reggio Calabria; Alta Velocità di rete Palermo Catania Messina, che va in gara già questa estate; Alta Velocità Pescara Roma e Pescara Bari; Alta Velocità Genova-Ventimiglia; Alta Velocità Venezia-Trieste; la Gronda, la 106 Jonica,; ampliamento della Salaria; ampliamento della Pontina, La Ragusana; commissariamento anello ferroviario di Roma; Ponte sulla Scrivia in Liguria che demoliamo e ricostruiamo; Ferrovia pontremolese La Spezia Parma; Ventimiglia potenziamento Agrigento-Caltanisetta; Alta Velocità Brescia-Verona". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a palazzo Chigi.

"Commissarieremo inoltre", ha assicurato il premier, ''9 dighe sarde, perché la Sardegna ha bisogno di acqua. E ancora: la diga di Pietra Rossa e realizzeremo le varie opere per le Olimpiadi. Questo è il un po' il florilegio dei cantieri che verranno realizzati''.