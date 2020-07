"Mi si nota di più se...", Conte cita 'Ecce Bombo' su incontro con centrodestra

La scena di 'Ecce Bombo' citata dal presidente Conte

"Mi si nota di più se lo facciamo a Chigi o a Villa Pamphili? Mi si nota di più se lo facciamo istituzionale? Mi si nota di più se lo facciamo in streaming o solo con rappresentazione fotografica?". Il premier Giuseppe Conte cita 'Ecce Bombo' di Nanni Moretti per rispondere a una domanda sull'incontro fissato per domani pomeriggio con il centrodestra. "Io ci sono, gli inviti sono partiti - dice in conferenza stampa da Madrid - spero che ci sia questo confronto''. "C'è un po' di difficoltà a concordare con l'opposizione un luogo e un tempo per confrontarsi", dice Conte replicando ad una domanda. "Mi abbandono a una citazione cinematografica, Nanni Morretti dell'Ecce Bombo", aggiunge prima di formulare la risposta.