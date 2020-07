Nuovo ponte Genova, Crimi: "Mai ai Benetton"

(Fotogramma)

"Il Ponte di Genova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton. Non possiamo permetterlo. Questi irresponsabili devono ancora rendere conto di quanto è successo e non dovrebbero più gestire le autostrade italiane. Su questo il M5S non arretra di un millimetro". Lo scrive in un tweet il capo politico M5S, Vito Crimi.