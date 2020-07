Rotondi: "Salvini va in casa Dc, a Botteghe Oscure in quel palazzo c'eravamo io e Cesa"

(Fotogramma)

"Salvini dice di prender casa al posto di un grande movimento popolare, e si riferisce al Pci, a cui viene associata via delle Botteghe Oscure. Mi spiace per Salvini, ma l’edificio da lui adocchiato si trova di fronte alla sede del Pci, e ospitava gli uffici amministrativi e organizzativi della Democrazia Cristiana". Così Gianfranco Rotondi presidente della fondazione Dc sulla nuova sede della Lega in via delle botteghe Oscure.

"Mi spiace per lui ma non siederà al posto di Berlinguer, ma esattamente negli uffici che occupavamo io e Lorenzo Cesa a fine anni ottanta", conclude Rotondi.