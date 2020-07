Salvini: "Incontro con Conte? Io non vado"

(Fotogramma)

"Non ho ricevuto alcun invito da Conte, il piccione viaggiatore magari è ancora in viaggio... ". Cosi Matteo Salvini, dopo aver fatto sapere che "domani pomeriggio ho altri impegni, con operai e lavoratori", risponde alle domande su un eventuale incontro con il presidente del Consiglio. "Noi non siamo a disposizione di nessuno. Prima il signor Conte paga la cassa integrazione e sblocca i cantieri, visto che c'è la Liguria in ostaggio delle code, poi ne parliamo, io domani non vado da nessuno, finché questo chiacchierone non mantiene le sue promesse non vado. Io - ribadisce- non vado da nessuno".