Santori: "Sardine pronti a lanciare tour elettorale, non siamo scomparsi"

Mattia Santori (Fotogramma)

"E' molto probabile che, tra poco, lanceremo un tour elettorale, politico, un tour delle Sardine che attraversi tutte le regioni in cui si va al voto, presentando una forma politica diversa, così come è successo qui in Emilia Romagna: continuiamo quello che abbiamo sempre fatto". Così il leader delle Sardine, Mattia Santori, durante la conferenza stampa di presentazione, a Bologna, di un progetto per coltivare la memoria della strage del 2 agosto 1980.

"Ricordo a tutti che siamo stati la prima forza politica non partitica a tornare in piazza il 16 maggio con l'evento delle 6mila piantine – sottolinea Santori –, perciò la retorica sulla nostra scomparsa, quella degli ultimi arrivati, non è corretta: abbiamo sempre continuato a fare quello che abbiamo iniziato a Bologna e in Emilia-Romagna e adesso lo portiamo in giro per l'Italia". Sulle comunali di Bologna, Santori ancora non si sbilancia: "Sono ancora lontane – risponde –, solo negli ultimi giorni abbiamo lanciato tre progetti diversi. Per noi adesso è una data lontanissima".