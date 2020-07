Autostrade, Salvini vs Toninelli: "Dice il falso"

Fotogramma

"E' falso quello che dice Toninelli. Io non mi sono mai opposto. Ho sempre detto: se ci sono gli estremi si revoca, se non ci sono gli estremi si proroga. Sono loro che da due anni non decidono cosa fare". Lo dice Matteo Salvini a Radio Anch'io commentando il parere della Consulta in merito alla revoca delle concessioni ad Autostrade.

E sui dl Sicurezza, il leghista attacca: "Aver fatto triplicare gli sbarchi non è una cosa intelligente in un momento di crisi economica. Servirebbe più rigore, più sicurezza e più certezza. Se questo governo smonta i decreti sicurezza non farà un dispetto a me, ma all’Italia".

"Quando andremo da Conte? La prossima settimana quando ci mettono in mano i documenti per andare a un riunione... i problemi degli italiani non sono gli inviti di Conte o il taglio dei capelli di Conte. Sono i soldi - spiega ancora il numero uno del Carroccio - che non ci sono, è il taglio delle tasse annunciato da Conte che ancora non c'è".

E sul governo, "Berlusconi potrebbe entrare nella maggioranza secondo Prodi? E' una non notizia, Berlusconi l'ho sentito ieri e non ha nessuna intenzione di entrare al governo. Commentare non notizie è una perdita di tempo".