Boccia: "Pronti a bloccare altri voli, ma non daremo degli untori"

Fotogramma

"Il ministro Speranza ha bloccato i voli dal Bangladesh dopo 24 ore e continueremo a farlo per tutti i Paesi non in sicurezza, ma non daremo mai agli altri degli untori. Non faremo quello che è stato fatto a noi". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia intervenendo oggi a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto.