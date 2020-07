Cacciari: "Mose? Speriamo funzioni, ma nessuno ci restituirà soldi buttati"

Fotogramma

"Speriamo che funzioni, anche se nessuno ci restituirà i miliardi di euro buttati via". Così il prof. Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, commenta all'Adnkronos il test di domani del Mose, che vedrà per la prima volta tutto il sistema delle 78 paratoie alle tre bocche di porto della laguna sollevarsi in contemporanea.

Da sempre critico sul sistema Mose, Cacciari rilancia: "Speriamo che le paratoie vengano su, e poi che si trovino ogni anno i 40-50 milioni necessari per la manutenzione. Domani il premier Giuseppe Conte garantisca proprio questo: i 40-50 milioni l'anno per la manutenzione del Mose e l'innalzamento del sistema quelle 4-5 volte l'anno che sarà necessario utilizzarlo", sottolinea.