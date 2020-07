Morassut: "Berlinguer anticipò la questione morale, Salvini deve restituire 49 milioni"

Enrico Berlinguer (Fotogramma)

"Salvini si paragona a Berlinguer? Berlinguer era, tra le tante cose, il leader che anticipò la questione morale e la lotta alla corruzione dei partiti. La Lega di Salvini sta restituendo con comode rate 49 milioni di euro sottratti agli italiani per i quali è stata condannata". Così in una nota il sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut sulle affermazioni del leader del Carroccio che, dopo aver scelto per la sede romana della Lega via delle Botteghe Oscure, storico domicilio del Pci (ma in realtà in un palazzo sede di alcuni uffici della Democrazia Cristiana), ha affermato che l'eredità della sinistra di Berlinguer è stata raccolta dalla Lega.