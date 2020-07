Salvini: "Io come Ecce Bombo? Fossi Conte avrei poco da ridere"

Fotogramma /Ipa

"Io come Ecce Bombo? Mi fa piacere che Conte abbia un buon umore, io no credo ci sia niente da ridere, io porto le proposte degli italiani in difficoltà". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite de l'Aria che Tira su La7, commenta la battuta fatta ieri sera dal premier. "Io - aggiunge - al suo posto, avrei ben poco da ridere, la vita reale si occupa di scuole e lavoro, non di battute cinematografiche".