Toninelli-Salvini, botta e risposta su Autostrade

Fotogramma /Ipa

"Oggi mi chiedo come abbiamo potuto allearci con un personaggio squallido e volgare come Salvini. Più Salvini mi attaccava sulle infrastrutture più era chiaro che stava difendendo potentati come i Benetton". A lanciare il guanto di sfida è Danilo Toninelli, l'ex ministro dei trasporti pentastellato, che dai microfoni di Radio Cusano Campus commenta l'ex alleato dopo il parere della Consulta sulle concessioni ad Aspi per il Ponte di Genova.

Secca la replica del leghista: "E' falso quello che dice Toninelli. Io non mi sono mai opposto. Ho sempre detto: se ci sono gli estremi si revoca, se non ci sono gli estremi si proroga. Sono loro che da due anni non decidono cosa fare", ha detto Matteo Salvini a Radio Anch'io.