Anzaldi: "Di Maio cambia idea su Draghi? Peccato lo abbia nascosto"

"Luigi Di Maio ha incontrato in segreto Mario Draghi alcuni giorni fa, senza darne notizia. L'incontro è uscito solo oggi, peraltro senza che si sia capito con chiarezza l'oggetto della discussione. Anche su questo Di Maio ha fatto marcia indietro, dopo aver attaccato per anni la Bce e il suo ex presidente quando il Movimento 5 stelle era all’opposizione. Positivo che abbia cambiato idea, peccato che abbia cercato di tenerlo nascosto". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, che pubblica un video con le dichiarazioni di Di Maio a ottobre 2018 alla trasmissione Rai Nemo.









"Nel 2018, quando l'allora presidente della Banca centrale europea - prosegue Anzaldi - intervenne contro le sparate del governo gialloverde che avevano fatto schizzare lo spread a 320, Di Maio disse che Draghi 'avvelenava il clima' e 'non rispettava l'Italia'. Ecco il video. Oggi, evidentemente, la pensa diversamente, come quando ha fatto marcia indietro sulla vergognosa richiesta di impeachment per il presidente della Repubblica Mattarella".