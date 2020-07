Calenda: "Di Maio con Draghi per nuovo premier? Arriverà consapevolezza"

Fotogramma

"Non credo che al momento, purtroppo, ci sia la necessaria consapevolezza tra le forze politiche e nel paese. Arriverà fra qualche mese con la crisi sociale e finanziaria". Carlo Calenda risponde così all'Adnkronos in merito all'incontro tra Luigi Di Maio e Mario Draghi e un possibile coinvolgimento dell'ex-presidente Bce come premier al posto di Giuseppe Conte.