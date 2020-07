Conte: "Mantenere impegni e restituire fiducia è la missione della politica"

"Mantenere gli impegni e restituire fiducia ai cittadini: è questa la missione della politica". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte, postando alcune foto della sua visita all'isola di Pellestrina, dopo il test sul Mose al Lido di Venezia.

"Lo scorso novembre l’acqua alta ha invaso Venezia e le isole della laguna, inclusa Pellestrina. Ricordo ancora gli sguardi di angoscia dei cittadini e dei commercianti che ho incontrato in quei giorni, lo sconforto per i danni subiti dalle proprie abitazioni e dai propri negozi. A nome del governo - ricorda il presidente del Consiglio - in quell’occasione ho preso l’impegno che avremmo fatto tutto il necessario per risollevare la città. E promisi che sarei tornato. In questi mesi abbiamo pensato continuamente a Venezia, abbiamo stanziato importanti risorse per ristorare privati, imprenditori ed esercenti. Oggi, dopo otto mesi, sono tornato a Pellestrina ed è stata forte l’emozione nel vedere il sorriso, la serenità sul volto di intere famiglie, ho appreso con piacere che i lavori per il ripristino della piena normalità sono stati realizzati".