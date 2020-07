Lega, Zanni: "Di Maio-Draghi, che dicono i compari M5S?"

Fotogramma /Ipa

"Personalmente nell'incontro in sé non ci vedo niente di male, piuttosto che hanno da dire i Cinque Stelle compari di Di Maio? Sarebbe bello chiedere loro opinione". Lo dice all'AdnKronos, Marco Zanni, eurodeputato della Lega e presidente del gruppo Identità e Democrazia, commentando l'incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e Mario Draghi, ex numero uno della Bce.