Meloni: "Forza Italia su Mes crea spaccatura in centrodestra"

Fotogramma

La posizione di Forza Italia sul Mes "crea una spaccatura nel centrodestra, è l'unica che ci riguarda, ma crea un problema enorme nella maggioranza, al M5s che ha fatto una battaglia come noi sul Mes e, se aderisse, purtroppo avrà dimostrato ancora una volta che l'azionista di maggioranza del governo è il Pd. E in ogni caso non ci saranno i voti di Fdi per il Mes, che continuo a considerare una grande fregatura". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, questa mattina a Firenze.