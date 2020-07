Mulè: "Spero Di Maio abbia preso bene appunti da Draghi..."

Fotogramma

''Sarebbe anormale se il ministro degli Esteri italiano non incontrasse un gigante dell'economia ed uno straordinario civil servant come Draghi. Speriamo soltanto che Di Maio abbia preso diligentemente appunti: basterebbe che avesse compreso un quarto di ciò che gli ha riferito l'ex presidente della Bce per licenziare tutti i ministri del Movimento, compreso se stesso...''. Così Giorgio Mulè, deputato azzurro e portavoce unico dei gruppi parlamentari di Fi alla Camera e al Senato, ironizza con l'Adnkronos su Luigi Di Maio che ha incontrato l'ex presidente della Bce, Mario Draghi.