Paragone: "Il mio partito per uscire dalla Ue"

Con il mio partito "do la possibilità di dire 'a me questa Europa non piace e voglio uscire'. Senza drammi, è una soluzione politica". Gianluigi Paragone annuncia gli obiettivi del suo nuovo partito a 'Omnibus' su La7. "La maionese impazzita non si aggiusta", dice ancora riferendosi all'Ue. "Non ci sarà Alessandro Di Battista", aggiunge poi sollecitato. E parlando invece di chi ci sarà dice solo: "Non ci voglio mezze seghe, qua c'è un partito che dice chiaramente che si vuole uscire dall'Ue e dall'Eurozona".