Gasparri attacca: "Bugie Tridico ormai da caso umano"

Fotogramma

"Tridico omette ancora aspetti importanti relativi alla cassa integrazione non pagata. Oltre ai dati stratosferici che fino ad oggi ho denunciato, circa 700.000 aventi diritto che devono ricevere la prestazione, durante una finestra del forum PA, il presidente grillino dell’INPS si è lanciato in una fantasmagorica rappresentazione della realtà snocciolando dati palesemente di fantasia. Un vero caso umano". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Voglio anche aggiungere che Tridico è scandaloso anche perché omette consapevolemente di aggiungere ai 700mila lavoratori che ancora devono percepire le varie integrazioni salariali, quanto di spettanza ai dipendenti di aziende plurilocalizzate, cioè che hanno sedi in almeno 5 regioni, le cui autorizzazioni devono essere rilasciate dal Ministero del Lavoro, come La Rinascente, la COIN etc. Si tratta di decine di migliaia di lavoratori. La connivenza tra la Catalfo e Tridico è totale. Vanno cacciati subito insieme a Conte, Di Maio e company", conclude.