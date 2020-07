Volpi: "Per Lamorgese rischi tensioni? Subito confronto parlamentare"

(Fotogramma)

“Le dichiarazioni del Ministro dell’Interno Lamorgese su possibili tensioni sociali in autunno debbono essere seriamente considerate provenienti dall’autorità politica di vertice del dicastero a cui afferiscono solidi e professionali apparati di monitoraggio e prevenzione”. Lo dice in una nota Raffaele Volpi, deputato della Lega e presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).

”Al Ministero dell’Interno si riconducono e si ricondurranno, in tali non auspicabili eventualità, conseguenti considerazioni di responsabilità informativa ed operativa - prosegue Volpi - Pensiamo inoltre che a fronte di possibili situazioni critiche, quali quelle ravvisate dal Ministro dell’Interno, sia inopportuno trovare il Paese con un anomalo e fraintendibile combinato disposto tra eventuali problematiche sociali complesse ed i poteri speciali al Presidente del Consiglio con una eventuale proroga dello stato di emergenza".

”In un corretto perimetro dei ruoli politici ed istituzionali tra governo, maggioranza e opposizione riteniamo che le criticità probabili ed eventuali debbano trovare confronto e soluzioni in un immediato, consapevole e normale confronto istituzionale - conclude - rendendo appieno il ruolo centrale del Parlamento quale massima istituzione della democrazia italiana”.