Zangrillo: "Io sindaco di Milano? Mai, resti Sala"

(Fotogramma)

"Chiudiamola qui per sempre e un volta per tutte con Zangrillo in politica. E' più facile che Gramellini assuma il mio ruolo al San Raffaele che io diventi sindaco di Milano". A satira risponde con una battuta Alberto Zangrillo, prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, facendo riferimento alla rubrica del giornalista Massimo Gramellini in cui si ironizza immaginando 'un'epidemia' di esperti in politica.

"Anzi - dichiara il primario all'Adnkronos Salute - auspico che Giuseppe Sala", attuale primo cittadino di Milano, "continui a restare dov'è. Milano deve ripartire al più presto con lui, da dove il coronavirus l'ha fermata. Riavvolgiamo il nastro con lui. Io, invece, voglio continuare a fare il mio mestiere e lo ribadisco una volta per tutte. A me la politica non interessa".