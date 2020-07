Covid, il tributo di Conte alle vittime/Video

"È stata una serata toccante, molto coinvolgente dal punto di vista emotivo. Ieri, in occasione del concerto offerto dalla Banda musicale della Polizia di Stato, c’è stato un fuoriprogramma. Sono stato invitato a esprimere un pensiero per tutte le vittime del Covid e per tutte le persone che nelle settimane più dure dell’emergenza hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo per proteggere la salute e la sicurezza di tutti i cittadini: medici, infermieri, donne e uomini delle forze dell’ordine, della protezione civile, delle forze armate, dei vigili del fuoco, impiegati, operai e professionisti che hanno garantito servizi pubblici essenziali e attività produttive indispensabili". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, postando un video della serata di ieri.

"Ho rivissuto i momenti drammatici, il coraggio e la forza con cui l’intera comunità nazionale li ha affrontati. Abbiamo ricordato anche i caduti della Polizia di Stato: Maria, Valter, Giorgio. Quest’ultimo, Giorgio Guastamacchia, l’ho conosciuto di persona: era nella mia scorta. Un professionista esemplare, una persona speciale. Aveva un sorriso che non potrò mai dimenticare", il tributo del premier. "La dedizione e i sacrifici compiuti da coloro che hanno servito gli interessi collettivi nel momento di massima difficoltà del Paese è di forte incitamento per tutti noi a moltiplicare il nostro impegno per il bene dell’Italia", conclude Conte.