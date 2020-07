Autostrade, Marcucci (Pd): "Proposta Benetton è un passo avanti"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Mi pare che l’ultima proposta depositata da Aspi sia un indubbio passo avanti. Se andrà ulteriormente limata, lo dirà il Governo entro martedì". Lo ha detto il capogruppo del Pd in Senato Andrea Marcucci in un’intervista al Quotidiano nazionale.

"Io - sottolinea - mi limito ad un’osservazione: la decisione deve essere coerente con l’interesse pubblico, e non orientata da pregiudizi in un senso o nell’altro senso, come pure ho sentito dire dalla senatrice 5 stelle Lezzi. Tengo a precisare nuovamente che il Pd non ha bloccato il dossier e come si è ampiamente visto la nostra squadra al governo non ha lavorato per rinnovare automaticamente la concessione ai Benetton”.

“Il dossier delle cose non affrontate purtroppo è lungo - ha continuato a Marcucci - ma c’è soprattutto un metodo che non mi convince. Se un problema divide la maggioranza, bisogna comunque affrontarlo. Rinviare i problemi non significa risolverli, anzi spesso è il contrario”.