Conte a Meseberg per incontro con Merkel

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato poco fa al castello barocco di Meseberg, nel Brandeburgo, in Germania, per l'incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel, in vista del Consiglio Europeo del 17 e 18 luglio a Bruxelles, in cui i capi di Stato e di governo dell'Ue cercheranno di trovare un accordo sul Recovery Plan e sull'Mff, il Quadro Finanziario Pluriennale dell'Ue per il 2021-27.

L'appuntamento con la cancelliera segue la visita all'Aja, dove Conte ha incontrato il premier olandese Mark Rutte, capofila dei Paesi cosiddetti Frugali, tra i più restii a dare il via libera ai trasferimenti destinati ad aiutare i Paesi del Sud Europa a superare la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19.

Conte dovrebbe vedere anche il presidente Emmanuel Macron alla vigilia del vertice, giovedì 16 luglio. Conte e Merkel dovrebbero fare una conferenza stampa congiunta intorno alle 17.30.

Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha messo sul tavolo una proposta di compromesso imperniata su una serie di modifiche mirate al pacchetto da 500 mld di prestiti (in realtà una piccola parte sono garanzie) e 250 di prestiti, la cui entità è stata riconfermata.

Tra le modifiche più rilevanti c'è quella dell'iter che dovranno seguire i piani di ripresa e resilienza, che i Paesi dovranno presentare per accedere alla Recovery and Resilience Facility, cuore del piano per la ripresa.

Mentre nella proposta della Commissione i piani seguivano la procedura ordinaria della comitatologia, che dà molto potere alla Commissione, quella prevista dalla proposta di compromesso vede un ruolo importante del Consiglio, l'istituzione che rappresenta gli Stati membri.