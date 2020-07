Emanuele Filiberto: "In Italia il popolo non è più sovrano"

Foto Fotogramma

Emanuele Filiberto di Savoia, in un'intervista al quotidiano "La Verità" parla del suo nuovo movimento "Realtà Italia" e dell'eventualità che si candidi: "Più che una discesa, preciso che la mia sarebbe una 'salita in campo', per il rispetto che ho per l’Italia". "Il mio è un movimento di opinione, tavole rotonde, meeting, una bellissima esperienza che mi consente di consultarmi con persone più esperte di me" dice Emanuele Filiberto e sulle elezioni dice "Non posso dire che non andrò mai in politica. Per il momento lascio tutte le porte aperte". "Ci sono sempre più giovani che mi scrivono dicendo:siamo stufi di questa classe politica. Vorrebbero una persona super partes, come me", dichiara ancora il principe.

Poi Emanuele Filiberto passa a parlare della politica attuale: "Il sistema politico è da rivedere. A me piace il presidenzialismo alla francese, con un presidente votato direttamente dal popolo. Oggi invece è scelto dalle camere, con i bisbigli che fanno loro". "In Italia c’è un presidenzialismo costituzionale come ci fu una monarchia costituzionale. Non c’è differenza: all’epoca c’era una famiglia, che peraltro costava meno di oggi, e adesso ce n’è un’altra". Il principe, infatti, non ha dubbi su chi sia il vero sovrano oggi in Italia: "Sicuramente non più il popolo. Rendiamoci conto che hanno sbattuto fuori una monarchia costituzionale per avere una monarchia assoluta". "Dalla fine della monarchia cambiamo governo quasi ogni anno, e questo non aiuta", dichiara inoltre Emanuele Filiberto. E non ha molta fiducia in merito alla rappresentanza democratica garantita dal Parlamento: "Sì, come no. Lo vediamo come la garantisce bene … E comunque anche ai tempi della corona c’era il Parlamento" .