Giani-Ceccardi, pace fatta dopo la polemica del 'guinzaglio'

(Fotogramma)

Pace fatta sul tema del "guinzaglio", una delle prime polemiche nella campagna per le elezioni regionali in Toscana tra il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Eugenio Giani, e la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi. Nei giorni scorsi Giani aveva parlato di Ceccardi "al guinzaglio di Salvini".

Nel confronto di oggi nella sede del quotidiano 'La Nazione' a Firenze i due candidati hanno parlato anche di questo argomento. "L'ho già perdonato", ha detto Ceccardi riferendosi alle dichiarazioni di Giani. "Era una metafora politica, ma se deve urtare la sensibilità non la userò più", ha affermato Giani, che prima dell'incontro ha regalato a Ceccardi un libro con il testo di 'Bella ciao'. Una scelta non casuale, legata alle dichiarazioni di Ceccardi che in un'intervista a 'La Repubblica' ha dichiarato privo di senso definirsi oggi antifascisti.

"Ho voluto fare un dono alla candidata della Lega, dopo le sue dichiarazioni preoccupanti sull'antifascismo", ha spiegato Giani, mostrando il libro a cura dello storico Marcello Flores edito da Garzanti.