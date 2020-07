Migranti, procedura d'urgenza per navi dove isolare positivi Covid

Immagine di repertorio (Fotogramma)

di Ileana Sciarra

A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti di governo, dovrebbe partire domani la procedura d'urgenza che vede insieme Viminale e ministero dei Trasporti per mettere in campo delle navi ad hoc dove controllare i migranti in arrivo e isolare eventuali positivi, così da 'schermare' le popolazioni locali ed evitare qualsiasi tipo di rischio legato allo sbarco di migranti sulle coste italiane. E' questa infatti la soluzione, anticipata ieri dall'Adnkronos, messa a punto dai tecnici del ministero dell'Interno, dopo il caso dei 28 migranti risultati positivi al Covid-19 e sbarcati sulle coste di Roccella Jonica.

Il rischio, però, spiegano le stesse fonti, è che l'offerta del governo vada deserta, perché economicamente poco appetibile di fronte alla struttura che gli armatori eventualmente interessati sarebbero chiamati a mettere in piedi. Domani, comunque, la procedura dovrebbe ufficialmente partire.