Salvini: "Scuola, cig e sbarchi. Forse qualcuno vuole scontro sociale"

(Fotogramma)

"Ancora 600mila italiani sono senza cassa integrazione". Così Matteo Salvini, parlando a 'l'aria che tira', su 7Gold. "Sulla scuola siamo indietro, mentre l'unica cosa che aumentano sono gli immigrati, mi viene il dubbio che qualcuno voglia lo scontro sociale".

"Interverrò domani in Senato nel pomeriggio, dirà che non ha senso prorogare lo stato d'emergenza. Scade il 31 luglio, sono contrario a prorogarlo", ribadisce il leader della Lega che sottolinea: "Già con questi annunci stanno facendo danni di miliardi. Basta terrorismo, qualcuno vuole prolungare l'emergenza per tenere al guinzaglio gli italiani".

Quindi, sulle divisioni del centrodestra afferma: "Nei fatti ci sono Pd e Cinque Stelle che si scannano su tutto, il centrodestra quando serve è compatto". "Anche sul Mes, che è considerato una fregatura da tutta Europa - aggiunge - quando si voterà in Parlamento saremo assolutamente compatti".