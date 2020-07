Sardine, Santori contro Lega e FdI sull'antifascismo

Foto Fotogramma

"Lega e FdI sono noti per sviare sempre la domanda sull'antifascismo, del resto il simbolo di Fratelli d'Italia richiama la fiamma tricolore e la Lega nei suoi mille trasformismi non ha mai disdegnato una scelta di campo di un certo tipo". Lo dice Mattia Santori, leader delle Sardine, intervistato dal programma 'L'Aria che Tira" su La7. Santori spiega che "nelle Marche parleremo di antifascismo perché anche lì il candidato della destra non disdegnava di partecipare alle cene sulla marcia su Roma. E questo credo che sia un insulto alla memoria".

Sulla possibilità di avere un candidato unitario nel fronte progressista alle prossime elezioni regionali, come auspicato da Nicola Zingaretti, Santori dice: "Il vuoto di rappresentanza a sinistra ha creato la situazione grottesca in cui Pd e 5 Stelle si implorano o si cercano a vicenda, questo perché non c'è un vero alleato a sinistra. Succede perché la sinistra in questo momento non è rappresentata".

"Nel momento in cui si allargheranno alle istanze come Black Lives Matter, Fridays For Future, Invisibili e Sardine allora non dovremo andare a centellinare alleanze e voti rispetto a una forza come il M5S che dalla base è molto più sociale e di sinistra ma -conclude- nei vertici ha dimostrato di avere esponenti che invece guardano da un'altra parte".