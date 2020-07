Sondaggio: In calo Lega, Pd e M5S, cresce Fratelli d'Italia

Foto Fotogramma

Cresce Fratelli d'Italia, in calo Lega, PD e Movimento 5 Stelle. E' il quadro delineato da un sondaggio sugli orientamenti di voto degli italiani effettuato da Swg per il Tg La7. La Lega resta il primo partito con il 26,3% dei voti ma perde lo 0,3% rispetto a una settimana fa. Il Partito Democratico al 19,6% e il M5S al 15,3% perdono lo -0,4% ciascuno, mentre alle loro spalle sale FdI. Il partito di Giorgia Meloni è al 14,5%, +0,5% rispetto alla scorsa settimana. In risalita anche Forza Italia con il 6,3% (+0,4), seguito da Sinistra Italiana (3,7%, -0,1), Italia Viva (3,2, +0,3) e Azione (3,1, -0,1).