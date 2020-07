Aspi, Benetton disponibile a lasciare ma si apre lungo negoziato

(Afp)

Nella lunga trattativa andata in corso nell'arco della giornata con Mef e poi con il governo nella notte, i Benetton, riferiscono fonti di governo di primo livello all'Adnkronos, si sarebbero detti disponibili a lasciare tutto l'azionariato di Atlantia, abbandonando dunque la quota in Aspi. Ma solo a determinate condizioni. Per questo, a partire dal prossimo 27 luglio, si apre un negoziato con Cassa Depositi e Prestiti, destinato a diventare socio di maggioranza di Aspi. "Ci vorrà almeno un anno - prevede la stessa fonte - ma Cdp potrà entrare e prendere il posto in toto dei Benetton".