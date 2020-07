Aspi, Franceschini: "Fermezza Conte ha consentito risultato insperato"

(Ufficio stampa)

L'accordo raggiunto su Aspi è "merito del lavoro dei ministri De Micheli e Gualtieri e della guida del presidente Conte, la cui fermezza nel tenere sempre aperta la prospettiva della revoca ha consentito di arrivare a questo risultato insperato". Lo dice il capo delegazione Pd al governo, Dario Franceschini, contattato telefonicamente dall'Adnkronos al termine del Cdm.

"Un risultato molto positivo, difficile da immaginare come possibile solo qualche giorno od ora fa", ha aggiunto, spiegando che "canceschinion il percorso previsto, che porterà all’entrata in Aspi di Cdp e di altri investitori istituzionali, l’uscita progressiva degli attuali azionisti di maggioranza e la trasformazione di fatto in una public company a controllo pubblico, si è trasformata una situazione difficile in una grande opportunità", rimarca il capo delegazione Pd al governo.