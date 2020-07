Aspi, Lega: "Mesi di chiacchiere per non cambiare nulla"

(Fotogramma)

Mesi di chiacchiere per non cambiare nulla: niente revoca ad Autostrade (nonostante le promesse dei grillini) e solo danni miliardari a viaggiatori e imprese, solo in Liguria per oltre 4 miliardi. Altro cedimento dei 5Stelle al PD, solo per salvare la poltrona. E stavolta non possono neanche dire che “è colpa di Salvini”. I genovesi non dimenticheranno, lo vedranno al voto di settembre. Così la Lega.