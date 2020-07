Consiglio Ue, Mattarella vede Conte: "Vertice decisivo"

Afp

Nel corso della tradizionale colazione al Quirinale tra il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte e vari ministri, in vista del Consiglio europeo si è fatta un ricognizione delle questioni aperte e degli atteggiamenti e degli schieramenti dei diversi paesi Ue. Il Presidente della Repubblica ha parlato di consiglio "decisivo" e della necessità che il passo deciso in avanti in direzione europeista e comunitaria mostrato in questi ultimi mesi non conosca battute d’arresto o addirittura retromarce. Il Capo dello Stato ha rivolto gli auguri al governo, con la speranza di una soluzione positiva per l’Italia.