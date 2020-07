Fotogramma

"L'ho saputo oggi: sono stato citato in giudizio da Basentini. Ci vedremo in tribunale. Non è un problema". Lo ha detto il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti, intervenendo alla trasmissione 'In Onda' su La7, riferendosi all'ex capo del Dap Francesco Basentini.