Liguria, chiuso accordo M5S-Pd-Sinistra: Sansa candidato

(Fotogramma)

A quanto apprende l’Adnkronos, dopo una dura trattativa è stato chiuso l’accordo tra M5S, Pd e sinistra sul candidato governatore in Liguria. Si tratta del giornalista del Fatto quotidiano Ferruccio Sansa.

"In Liguria finalmente parte alleanza tra M5S e centrosinistra. Un’alternativa credibile a 5 anni di Toti e della destra. Auguri al candidato Sansa. Ora bisogna lavorare a costruire convergenze in tutte le regioni. Articolo Uno MDP lavora per questo obiettivo" scrive sui social Arturo Scotto.