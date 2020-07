Patto per la scienza, Lopalco lascia presidenza: "Incompatibilità con politica"

Fotogramma

L'epidemiologo Pierluigi Lopalco, presidente del Patto trasversale per la scienza (Pts), ha rassegnato oggi le dimissioni per incompatibilità, in seguito alla sua decisione di candidarsi alle elezioni amministrative in Puglia. "Fra poco sarò ufficialmente candidato nelle file di Emiliano aspirando al ruolo di assessore alla Sanità in Puglia - scrive Lopalco nella sua lettera di dimissioni - E' una sfida che non mi sono sentito di non accettare, per amore nei confronti della mia terra e per il principio cui sono stato sempre fedele in base al quale l'impegno civico deve essere vissuto sempre al massimo delle possibilità. D'altro canto, sulla base dei principi che animano la nostra associazione, credo sia opportuno che mi dimetta dalla carica di presidente, pur garantendo tutto il mio supporto e sostegno per le attività correnti del Pts".

"Tutti voi - continua, rivolto ai colleghi - sapete quanto sia stato onorato e felice quando, poco più di un anno fa, mi chiedeste di rappresentare il Pts in qualità di presidente. La nascita del Patto è stata un'avventura entusiasmante in cui tutti voi vi siete gettati con entusiasmo e generosità. Il mio compito di presidente, infatti, è stato a conti fatti semplicissimo: ho dovuto fare davvero poco, potendo contare su una squadra del genere". Andrea Cossarizza, attuale vice-presidente dell'associazione, prenderà le redini del Pts in attesa della nomina di un nuovo presidente eletto. "Mi dispiace che Pierluigi debba lasciarci - evidenzia il presidente pro-tempore Cossarizza - e a lui va il mio più grande in bocca al lupo. Proseguirò nel solco tracciato nel momento della fondazione del Pts lo scorso giugno, per la tutela della salute dei cittadini, contro bufale mediche, pseudo scienza e ciarlatani. Attività oggi ancora più necessaria".

Il direttivo e i fondatori del Patto trasversale per la scienza ringraziano in una nota Lopalco per la sua "guida ferma, attenta e pacata", e gli augurano il meglio, pur dispiacendosi di non poterlo più avere alla guida dell’associazione.