Salvini a Rocca Cencia, accesso negato: "Denuncio vertici Ama"

Foto Fotogramma

Non è stato consentito a Matteo Salvini e ad alcuni consiglieri comunali della Lega l'ingresso al Tmb di Rocca Cencia, a Roma, impianto finito sotto sequestro nell'ambito di un'inchiesta della procura romana. "Entro nelle carceri, nelle caserme, nei depositi Atac, ma in casa di Ama non si può. E' la seconda volta, segnalerò questo signore (l'ad di Ama, ndr) alla magistratura perché non si capisce il motivo del divieto di ingresso a ispettori pubblici. Forse hanno qualcosa da nascondere", ha detto Salvini all'esterno dell'impianto.

Il leader della Lega sta aspettando di parlare con il prefetto per informarlo della situazione e capire se può autorizzare la visita della delegazione, negata per "ragioni di sicurezza", dicono alcuni rappresentanti leghisti.