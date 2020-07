Aspi, Salvini vs Di Maio: "Lui che c'entra al Tg1?"

Fotogramma

“La Tunisia è nel caos, l’Egitto non dà risposte sul caso Regeni, l’Italia è assediata dai barconi, la Cina aggredisce Hong Kong e il nostro connazionale Chico Forti è ancora in galera negli Usa nonostante i troppi dubbi: eppure il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ex capo politico dei 5Stelle, è intervenuto nell’edizione del Tg1 delle 20 di ieri per commentare la farsa della concessione autostradale che nulla c’entra col suo incarico. È un telegiornale allo sbando. Di questo passo, il Tg1 intervisterà la Merkel sul mercato del Milan. Basterà fare la richiesta giusta". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.